Нападающий «Торонто» Спецца дисквалифицирован на 6 матчей за удар соперника коленом
15:14
Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца получил дисквалификацию на шесть матч за удар коленом защитника «Виннипега» Нила Пионка в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6), сообщает сайт лиги.
Ранее самого Пионка дисквалифицировали на 2 матча за такое же нарушение — он ударил коленом защитника «Торонто» Расмуса Сандина.
Департамент безопасности игроков НХЛ квалифицировал эпизод с участием Спеццы как удар коленом в голову.
Дисквалификация стала для 38-летнего игрока первой в карьере.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю