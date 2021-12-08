Нападающий «Торонто» Спецца дисквалифицирован на 6 матчей за удар соперника коленом

Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца получил дисквалификацию на шесть матч за удар коленом защитника «Виннипега» Нила Пионка в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6), сообщает сайт лиги.

Jason Spezza gets a six-game suspension for kneeing Neal Pionk. Thoughts? pic.twitter.com/izkRAFRrL6 — Sportsnet (@Sportsnet) December 8, 2021

Ранее самого Пионка дисквалифицировали на 2 матча за такое же нарушение — он ударил коленом защитника «Торонто» Расмуса Сандина.

Департамент безопасности игроков НХЛ квалифицировал эпизод с участием Спеццы как удар коленом в голову.

Дисквалификация стала для 38-летнего игрока первой в карьере.