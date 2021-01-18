Нападающий «Торонто» Робертсон выбыл на месяц из-за травмы колена

Нападающий «Торонто» Ник Робертсон получил травму колена. Он пропустит около месяца, сообщает в Twitter журналист Терри Кошан.

19-летний форвард получил повреждение в дебютном для себя матче нынешнего сезона против «Оттавы» (3:2).

Отметим, что Робертсон является одним из прямых конкурентов за место в основе «Кленовых листьев» российского форварда Александра Барабанова. Также клуб уже вызвал на замену травмированному игроку бывшего защитника «Йокерита» Микко Лехтонена.