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Сегодня, 18:35

Нападающий «Торонто» Мэттьюс выбыл минимум на три недели из-за травмы колена

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает пресс-служба канадской команды.

У игрока диагностировано растяжения связок колена. На восстановление ему потребуется минимум три недели.

В нынешнем сезоне форвард набрал 53 (25+28) очка в 47 матчах регулярки.

Напомним, что в прошло сезоне 1-й номер драфта-2016 стал лучшим снайпером сезона, забросив 60 шайб.

Остон Мэттьюс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 48 31 17 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 47 21 26 50
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Миннесота 47 26 21 56
4 Колорадо 47 26 21 55
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 49 23 26 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 49 23 26 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 49 15 34 35
Результаты / календарь
17.01
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31.01
1.02
27.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 3 : 2 Б
27.01 03:00
Монреаль – Детройт
 3 : 4 ОТ
27.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 2
27.01 04:00
Виннипег – Баффало
 2 : 3
27.01 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 6 : 4
27.01 04:00
Миннесота – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
27.01 05:00
Аризона – Сент-Луис
 5 : 0
27.01 05:00
Калгари – Чикаго
 1 : 5
27.01 05:00
Колорадо – Анахайм
 3 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 89
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 71
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 37
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

48 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 31 1.86
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 22 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 37 2.24
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