Нападающий «Торонто» Мэттьюс выбыл минимум на три недели из-за травмы колена

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает пресс-служба канадской команды.

У игрока диагностировано растяжения связок колена. На восстановление ему потребуется минимум три недели.

В нынешнем сезоне форвард набрал 53 (25+28) очка в 47 матчах регулярки.

Напомним, что в прошло сезоне 1-й номер драфта-2016 стал лучшим снайпером сезона, забросив 60 шайб.