Нападающий «Торонто» Мэттьюс получил травму в матче с «Анахаймом»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс покинул лед во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:4) из-за травмы нижней части тела, полученной после столкновения колено в колено.

Инцидент произошел на 15-й минуте 47-й секунде, когда капитан «Торонто» попытался уйти от силового приема капитана гостей Радко Гудаса. Арбитр выписал Гудасу большой штраф и удалил до конца игры. 28-летний американец несколько минут не мог подняться, а затем покинул лед при поддержке тренера и партнера, практически не наступая на левую ногу.

До столкновения Мэттьюс забил гол в большинстве на 10-й минуте 47-й секунде, сократив отставание до 2:3. Эта шайба стала для него первой с 28 января и прервала 12-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне-2025/26 на счету нападающего 53 (27+26) очка в 60 играх.

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