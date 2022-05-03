Нападающий «Торонто» Клиффорд дисквалифицирован на один матч плей-офф с «Тампой»

Нападающий «Торонто» Кайл Клиффорд получил дисквалификацию на один матч плей-офф, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Он был наказан за жесткий силовой прием против нападающего «Тампы» Росса Колтона. В первом матче серии плей-офф он опасно толкнул соперника на борт.

В этом моменте Колтон избежал травмы.

Напомним, что первый матч серии закончился победой «Торонто» со счетом 5:0.