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Нападающий «Торонто» Керфут дисквалифицирован на два матча

08:04
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Нападающий Александр Керфут пропустит ближайшие два матча «Торонто». НХЛ дисквалифицировала хоккеиста «Мэйпл Ливз» за толчок на борт Эрика Джонсона в матче с «Колорадо», сообщает официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне Керфут принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата. На его счету пять заброшенных шайб и три результативные передачи.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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