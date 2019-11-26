Нападающий «Торонто» Керфут дисквалифицирован на два матча

Нападающий Александр Керфут пропустит ближайшие два матча «Торонто». НХЛ дисквалифицировала хоккеиста «Мэйпл Ливз» за толчок на борт Эрика Джонсона в матче с «Колорадо», сообщает официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне Керфут принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата. На его счету пять заброшенных шайб и три результативные передачи.

Bad hit from Alexander Kerfoot. Looked concerned for Erik Johnson afterwards #Leafs x #LeafsForever pic.twitter.com/MjXPeoPm6P — Omar (@TicTacTOmar) November 24, 2019

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