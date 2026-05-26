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Нападающий «Торонто» Доми выбыл на неопределенный срок после операции

Павел Лопатко

Нападающий «Торонто» Макс Доми выбыл на неопределенный срок из-за осложнений, возникших во время операции.

В клубе уточнили, что 31-летний канадец играл с болезнью в сезоне-2025/26. Он останется под наблюдением медицинского штаба до повторного осмотра перед стартом тренировочного лагеря в сентябре 2026 года.

В сезоне-2025/26 Доми сыграл в 80 из 82 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 36 (12+24) очков при показателе полезности «-29». «Торонто» не попал в плей-офф впервые с сезона-2016/17.

Нападающий вступает в третий год своего четырехлетнего контракта со средней годовой зарплатой 3,75 миллиона долларов США. Ранее он играл за «Чикаго», «Даллас», «Коламбус», «Каролину», «Монреаль» и «Аризону».

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Макс Доми
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
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5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
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5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
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2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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