Стэмкос о 10 подряд победах «Тампы» в сериях плей-офф: «Мы не удовлетворены. Хотим 12»

Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос заявил, что команда хочет выиграть 12 серий плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

После победы над «Флоридой» (4-0, 2:0) во втором раунде Кубка Стэнли «Тампа» имеет в своем активе 10 подряд выигранных серий плей-офф.

«Без сомнений, у нас необыкновенная команда, — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ. — Прелесть в том, что мы не удовлетворены. Мы хотим 12 подряд».

Рекорд НХЛ принадлежит «Айлендерс» (19 выигранных серий подряд с 1980 по 1984 год). На втором месте по этому показателю «Монреаль» (13 серий с 1976 по 1980).