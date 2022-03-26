Пойнт забросил 9-ю шайбу в овертайме в карьере. Больше в истории «Тампы» только у Стэмкоса и Сан-Луи
Нападающий «Тампы» забросил 9-ю шайбу в овертайме в карьере
«Тампа» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.
Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Брэйден Пойнт. Для него это уже девятый гол в овертайме за карьеру в составе «Молний».
В истории клуба только два хоккеиста чаще забрасывали в овертаймах. Нападающие Мартен Сан-Луи и Стивен Стэкмос делали это по 10 раз.
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|26.03
|02:00
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Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
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Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
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Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
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Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
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Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
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Бостон – Айлендерс
|6 : 3
|26.03
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Детройт – Тампа-Бэй
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|22:00
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