Пойнт забросил 9-ю шайбу в овертайме в карьере. Больше в истории «Тампы» только у Стэмкоса и Сан-Луи

«Тампа» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Брэйден Пойнт. Для него это уже девятый гол в овертайме за карьеру в составе «Молний».

В истории клуба только два хоккеиста чаще забрасывали в овертаймах. Нападающие Мартен Сан-Луи и Стивен Стэкмос делали это по 10 раз.