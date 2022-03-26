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Сегодня, 22:32

Пойнт забросил 9-ю шайбу в овертайме в карьере. Больше в истории «Тампы» только у Стэмкоса и Сан-Луи

Нападающий «Тампы» забросил 9-ю шайбу в овертайме в карьере
Иван Шитик
Корреспондент
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«Тампа» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Брэйден Пойнт. Для него это уже девятый гол в овертайме за карьеру в составе «Молний».

В истории клуба только два хоккеиста чаще забрасывали в овертаймах. Нападающие Мартен Сан-Луи и Стивен Стэкмос делали это по 10 раз.

Брэйден Пойнт
Мартен Сан-Луи
Стивен Стэмкос
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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