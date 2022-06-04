Кучеров вышел на седьмое место в истории НХЛ по числу матчей в плей-офф с двумя и более очками

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс» (2:3).

Как сообщает Stats Centre в Twitter, прошедшая встреча стала для 28-летнего россиянина 42-й в плей-офф НХЛ, где он набрал больше 2-х баллов.

Таким образом, нападающий вышел на седьмое место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф с двумя и более очками, сравнявшись с Брайаном Проппом. Больше Кучерова таких матчей провели лишь Майк Босси, Горди Хоу (оба — по 44), Яромир Ягр (50), Бретт Халл (51), Гленн Андерсон (56) и Яри Курри (60).

После двух встреч счет в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка». Следующая игра состоится 5 июня в Тампе. Начало — 22.00 (мск).