Кучеров вышел на первое место в НХЛ по матчам с 2+ очками

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл в 30-м матче с двумя и более очками в сезоне-2025/26. Во встрече с «Бостоном» он набрал 4 (1+3) очка.

32-летний россиянин по количеству матчей с 2+ очками сравнялся с 29-летним канадским форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом — они делят первое место в лиге.

По количеству матчей с 3+ очками (11) Кучеров делит третье место с Макдэвидом, уступая Маклину Селебрини из «Сан-Хосе» (13) и Нейтану Маккиннону из «Колорадо» (15).

По количеству матчей с 4+ очками (5) российский форвард делит лидерство в НХЛ с Макдэвидом и Маккинноном.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 49 матчах набрал 86 (28+58) очков.