Кучеров вышел на четвертое место среди российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на четвертое место среди российских бомбардиров НХЛ.

В игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (8:4) 32-летний Кучеров сделал четыре результативные передачи. Теперь у него 1034 (370+664) очка в 831 матче. У завершившего карьеру нападающего Александра Могильного было 1032 (473+559) очка в 990 играх.

Третий результат у форварда Сергея Федорова (1179 (483+696) очков в 1248 матчах), который тоже завершил карьеру. Второе место занимает 39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — 1375 (522+853) очков в 1239 матчах. Лидирует 40-летний форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 1653 (911+742) очка в 1522 матчах.