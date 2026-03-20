Кучеров сравнялся с Маккинноном по периодам с 1+ очками в сезоне-2025/26

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний Кучеров оформил свой 20-й период в сезоне-2025/26, в котором он набрал более одного очка, и сравнялся с канадцем Нейтаном Маккинноном («Колорадо»). Они лидируют по этому показателю среди всех игроков.

Также Кучеров проводит свой четвертый сезон с как минимум 20 периодами, в которых он набирал более одного очка, и сравнялся с канадцем Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»), лидером по этому показателю среди действующих игроков. Больше только у Фила Эспозито (6), Гая Лафлера (6), Марселя Дионна (6), Майка Босси (7), Марио Лемье (9) и Уэйна Гретцки (14).

В сезоне-2025/26 Кучеров в 64 матчах набрал 113 (38+75) очков.

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