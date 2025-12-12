Кучеров опередил Овечкина по числу матчей с 4+ очками

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился четырьмя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (8:4).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний россиянин в 34-й раз за карьеру в лиге набрал четыре и более очка. По данному показателю он вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ, обойдя соотечественника и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Теперь Кучеров уступает по количеству матчей с 4+ очками только Коннору Макдэвиду (42) и Сидни Кросби (43).

В нынешнем сезоне Кучеров провел 28 игр в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 13 голами и 27 результативными передачами.