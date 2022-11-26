Кучеров обогнал Панарина по количеству ассистентских хет-триков в НХЛ

«Тампа» дома обыграла «Сент-Луис» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Лайтнинг» хет-трик по передачам записал на свой счет Никита Кучеров, который стал для него 27-м в карьере. Форвард был признан первой звездой дня.

Помимо этого, Кучеров обогнал соотечественника Артемия Панарина (26) по ассистентским хет-трикам в НХЛ.

По этому показателю среди всех игроков лиги Кучеров уступает лишь форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду — 33.