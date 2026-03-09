Кучеров набрал 7 очков в матчах НХЛ за два дня

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал семь очков за последние два дня. Это стало его лучшим двухдневным результатом с апреля 2022 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

32-летний россиянин 8 марта в игре с «Торонто» (5:2) набрал 4 (0+4) очка, 9 марта в матче с «Баффало» (7:8) — 3 (2+1) очка.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 59 матчах набрал 103 (34+69) очка.

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