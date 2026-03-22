Кучеров — о борьбе за «Арт Росс Трофи» в НХЛ: «Особо не думаю об этом»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров ответил на вопрос о бомбардирской гонке в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26.

В воскресенье 32-летний россиянин забил два гола и отдал две результативные передачи в матче против «Эдмонтона» (5:2). Кучеров набрал 118 (40+78) очков в 64 играх сезона и возглавил гонку бомбардиров.

«Я об этом особо не думаю. Наша цель — Кубок Стэнли, и я думаю, что именно на этом мы сейчас сосредоточены», — отметил Кучеров в послематчевом интервью.

Второе место в списке лучших бомбардиров сезона занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (116 очков), третье — форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (114).

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ — у команды 90 баллов в 68 матчах.

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