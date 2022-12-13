Нападающий «Тампы» Наместников выбыл на несколько дней из-за травмы

Нападающий «Тампы» Владислав Наместников выбыл на несколько дней из-за травмы, сообщает журналист Габби Ширли.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что статус игрока — «со дня на день».

В нынешнем сезоне Наместников провел 27 матчей и набрал 6 (1+5) очков.

Прошедшим летом Владислав Наместников вернулся в «Тампу», подписав контракт на год и 2,5 миллиона долларов.

После обмена из «Тампы» в 2018 году россиянин сменил 5 клубов («Рейнджерс», «Оттава», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас»).