Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ.

Россиянин, который пропустил два предыдущих матче «Лайтнинг», набрал 3 (1+2) очка в игре с «Ванкувером» (4:2) в регулярном чемпионате.

Третьей звездой дня стал вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд, который провел «сухой» матч с «Нью-Джерси», сделав 25 сейвов.

Первой звездой дня признан форвард «Сиэтла» Оливер Бьоркстранд, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Рейнджерс» (7:5).