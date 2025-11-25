Хагель — о Василевском: «Лучший вратарь в мире, тут и говорить не о чем»

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель прокомментировал игру российского вратаря команды Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0).

31-летний Василевский отразил все 20 бросков в створ и был признан первой звездой матча.

«Лучший вратарь в мире, тут и говорить не о чем. Когда он играет на воротах, ты знаешь, что у тебя есть шанс на победу. Он вселяет в команду огромную уверенность. Я буду продолжать это повторять, пока не завершу карьеру или пока не завершит он: он лучший вратарь в мире», — цитирует 27-летнего канадца пресс-служба НХЛ.

Василевский в сезоне-2025/26 в 15 матчах пропустил 37 голов, его средний коэффициент надежности составляет 2,51, а процент отраженных бросков — 90,51.