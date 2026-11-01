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Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт отреагировал на ситуацию с контрактом Никиты Кучерова

Форвард «Тампы» Пойнт — о ситуации с Кучеровым: «Это его дело»

Алина Савинова

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт прокомментировал ситуацию вокруг одноклубника Никиты Кучерова.

Как сообщал Sportsnet со ссылкой на несколько источников, 33-летний россиянин запросил обмен из «Тампы». При этом генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб не планирует обменивать Кучерова.

«Это его дело. Он мой товарищ по команде, он мой друг, и именно так я к нему и отношусь. ... Он будет играть самоотверженно. Мы не можем заглядывать в будущее. Прямо сейчас он — игрок «Тампы». Как я сказал, он друг, и именно так мы и будем действовать», — приводит пресс-служба НХЛ слова Пойнта.

Кучеров дебютировал за основную команду «Тампы» в 2013 году. Его действующее восьмилетнее соглашение на общую сумму 76 миллионов долларов рассчитано до конца сезона-2026/27.

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Брэйден Пойнт
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