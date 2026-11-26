Нападающий «Тампы» Гики пропустит четыре-пять месяцев после операции
Нападающий «Тампы-Бэй» Конор Гики перенес операцию на плече. Восстановление хоккеиста займет от четырех до пяти месяцев, сообщает пресс-служба клуба.
22-летний канадец не выходил на лед после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (0:2), состоявшегося 14 ноября. В список травмированных Гики был внесен 17 ноября. Операцию ему сделали 23 ноября.
В прошлом сезоне Гики провел 14 матчей за «Тампу», набрав 3 (1+2) очка. В регулярном чемпионате АХЛ он набрал 59 (17+42) очков в 57 играх за «Сиракьюз».
Гики был выбран «Аризоной» под общим 11-м номером на драфте НХЛ-2022, а в 2024 году перешел в «Тампу» в результате обмена.
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|О
|1
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|28
|18
|10
|42
|2
|Колорадо
|25
|15
|10
|33
|3
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|32
|4
|Даллас
|25
|15
|10
|32
|5
|Виннипег
|27
|14
|13
|32
|6
|Сент-Луис
|26
|14
|12
|31
|7
|Юта
|27
|14
|13
|31
|8
|Чикаго
|26
|10
|16
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|28
|17
|11
|38
|2
|Вегас
|27
|15
|12
|35
|3
|Сан-Хосе
|28
|12
|16
|26
|4
|Сиэтл
|23
|12
|11
|25
|5
|Анахайм
|27
|12
|15
|25
|6
|Калгари
|27
|11
|16
|24
|7
|Лос-Анджелес
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|9
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|8
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3.12
|28.11
|00:05
|Сан-Хосе – Вегас
|4 : 1
|28.11
|00:05
|Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|28.11
|00:05
|Миннесота – Колорадо
|3 : 4 Б
|28.11
|01:30
|Чикаго – Рейнджерс
|2 : 1
|28.11
|03:30
|Айлендерс – Виннипег
|1 : 3
|28.11
|04:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 4
|28.11
|04:00
|Баффало – Питтсбург
|3 : 6
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