Нападающий «Тампы» Гики пропустит четыре-пять месяцев после операции

Нападающий «Тампы-Бэй» Конор Гики перенес операцию на плече. Восстановление хоккеиста займет от четырех до пяти месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний канадец не выходил на лед после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (0:2), состоявшегося 14 ноября. В список травмированных Гики был внесен 17 ноября. Операцию ему сделали 23 ноября.

В прошлом сезоне Гики провел 14 матчей за «Тампу», набрав 3 (1+2) очка. В регулярном чемпионате АХЛ он набрал 59 (17+42) очков в 57 играх за «Сиракьюз».

Гики был выбран «Аризоной» под общим 11-м номером на драфте НХЛ-2022, а в 2024 году перешел в «Тампу» в результате обмена.