Кучеров сыграет в матче с «Колорадо». Россиянин пропустил три матча «Тампы» из-за коронавируса

Никита Кучеров сыграет за «Тампу» в матче НХЛ против «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер заявил, что нападающий команды Никита Кучеров примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо», сообщает журналист Джо Смит в Twitter.

Напомним, что 25 января 28-летний россиянин был включен в ковид протокол НХЛ. После этого нападающий пропустил три встречи «Лайтнинг».

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 17 очков (5+12) в 11 играх регулярного чемпионата.

Встреча «Тампа» — «Колорадо» состоится 11 февраля. Игра начнется в 05:00 по московскому времени.