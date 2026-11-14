Нападающий «Спартака» Комтуа пропустит две-три недели из-за травмы

Нападающий московского «Спартака» Максим Комтуа выбыл из состава на две-три недели. Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов сообщил об этом после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:3).

«Комтуа выбыл на две-три недели», — приводит ТАСС слова Жамнова.

14 ноября канадский форвард не участвовал в игре с «Адмиралом». Ранее в этом сезоне он уже пропустил семь матчей из-за повреждений.

В следующем матче «Спартак» 17 ноября сыграет в гостях с «Автомобилистом».