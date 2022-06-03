Нападающий Слафковски рассказал о встрече с руководством «Нью-Джерси» перед драфтом

Словацкий нападающий Юрай Слафковски рассказал на преддрафтовых тестах, что обсуждал команду «Нью-Джерси» с соотечественником Томашем Татаром.

«Я задавал ему вопросы. Я спросил его, как идут дела в «Нью-Джерси». Я знаю некоторых парней из команды — Джека Хьюза, Нико Хишира.

Татар сказал, что было бы классно поиграть там вместе. Так что посмотрим. Во время собеседования я сказал представителям «Дэвилз», что знаю Татара. Они спросили меня: «И что он сказал?» — В целом все прошло хорошо», — цитирует Слафковски Sportsnet.

Словацкий нападающий — один из главных фаворитов драфта НХЛ-2022. «Дэвилз» располагают общим 2-м выбором на драфте.