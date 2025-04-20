Бардаков попрощался со СКА: «Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за четыре года»

Нападающий СКА Захар Бардаков попрощался с клубом. Ранее «СЭ» сообщал, что 24-летний россиянин подпишет контракт с «Колорадо».

«Пора сделать шаг дальше, Питер, спасибо за 4 года, вы космос. Благодарен каждому, кто приходил и поддерживал! Еще обязательно увидимся», — написал форвард в соцсети.

В этом сезоне 24-летний россиянин набрал 35 (17+18) очков в 53 играх за армейцев в FONBET чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 6 играх плей-офф.

Бардаков был выбран «Нью-Джерси» под 203-м общим номером на драфте-2021, в марте 2024 года права на хоккеиста в результате обмена получили «Эвеланш».