Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

7 апреля 2025, 19:53

Акользин — про рекорд Овечкина в НХЛ: «Вековое достижение. Александр — величайший спортсмен в истории России, номер один»

Алексей Михайлов

Нападающий СКА Павел Акользин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на побитый российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.Вся Россия просыпалась и смотрела, забил ли Овечкин. Колонка Алексея Касатонова

— Это, наверное, вековое какое-то достижение как минимум, — начал Акользин. — Поэтому хочу поздравить Сашу с этим рекордом и всю Россию. Это наш, так сказать, богатырь. Наш мужик это сделал за океаном. Саша молодец. Пусть продолжает в том же в духе и укрепляет свой рекорд. Желаю ему только удачи, и в этом сезоне конкретно тоже.

— Овечкин — величайший спортсмен в современной истории России?

— Да, конечно. Номер один, — сказал Акользин «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК СКА
Павел Акользин
Читайте также
МВД предупредило о новой схеме мошенников под видом портала «Госуслуги»
Матч НБА «Миннесота» — «Голден Стэйт» перенесли после убийства в Миннеаполисе
Умар Нурмагомедов не смог досрочно победить легендарного бразильца, Хабиб уже сталкивает брата с Петром Яном. Что не так с боем Младшего орла на  UFC 324
В Германии один из старейших трактиров обанкротился после 270 лет работы
Биография Дмитрия Баринова: родился в деревне и пробился в большой футбол
Захарова в Татьянин день посоветовала студентам сосредоточиться на учебе
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Макдэвид и Бушар выдали топ-матч и прихлопнули «Вашингтон». Овечкин останется без плей-офф?
Овечкин наконец забил! А «Вашингтон» прервал серию поражений
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» выиграл у «Калгари», Овечкин забил гол
Овечкин забил в пустые ворота в матче с «Калгари»
Лав: «Ценю отношения и воспоминания, которые меня связывают с Овечкиным»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 1 JAMAL

    в истории НХЛ, млять - к Росии, это имеет посредственное отношение.

    08.04.2025

    • Барков поздравил Овечкина с рекордом: «Для меня было честью наблюдать за твоей игрой, с тех пор как я был ребенком»

    Киркоров опоздал на сцену из-за рекордного гола Овечкина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 52 32 20 69
    2 Питтсбург 50 25 25 61
    3 Айлендерс 51 27 24 59
    4 Филадельфия 50 24 26 57
    5 Вашингтон 53 25 28 57
    6 Нью-Джерси 51 27 24 56
    7 Коламбус 51 24 27 55
    8 Рейнджерс 52 21 31 48
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 53 32 21 69
    2 Тампа-Бэй 50 32 18 68
    3 Баффало 51 29 22 63
    4 Монреаль 52 28 24 63
    5 Бостон 52 30 22 62
    6 Флорида 50 27 23 57
    7 Торонто 51 24 27 57
    8 Оттава 51 23 28 53
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 49 34 15 77
    2 Миннесота 53 29 24 68
    3 Даллас 52 29 23 67
    4 Юта 51 27 24 58
    5 Нэшвилл 51 24 27 52
    6 Чикаго 51 21 30 50
    7 Виннипег 51 20 31 47
    8 Сент-Луис 52 19 33 47
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 50 25 25 62
    2 Эдмонтон 53 26 27 60
    3 Анахайм 51 27 24 57
    4 Сан-Хосе 50 26 24 55
    5 Лос-Анджелес 50 21 29 55
    6 Сиэтл 50 22 28 53
    7 Калгари 51 21 30 47
    8 Ванкувер 51 17 34 39
    Результаты / календарь
    15.01
    16.01
    17.01
    18.01
    19.01
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    24.01
    25.01
    26.01
    27.01
    28.01
    29.01
    30.01
    25.01 03:00 Оттава – Каролина 1 : 4
    25.01 03:00 Коламбус – Тампа-Бэй 8 : 5
    25.01 03:00 Бостон – Монреаль 4 : 3
    25.01 03:00 Виннипег – Детройт 1 : 5
    25.01 04:00 Сент-Луис – Лос-Анджелес 4 : 5 Б
    25.01 05:00 Миннесота – Флорида 3 : 4 ОТ
    25.01 06:00 Эдмонтон – Вашингтон 6 : 5 ОТ
    25.01 22:00 Торонто – Колорадо - : -
    25.01 23:00 Сиэтл – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости