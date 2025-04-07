Акользин — про рекорд Овечкина в НХЛ: «Вековое достижение. Александр — величайший спортсмен в истории России, номер один»

Нападающий СКА Павел Акользин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на побитый российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги.

— Это, наверное, вековое какое-то достижение как минимум, — начал Акользин. — Поэтому хочу поздравить Сашу с этим рекордом и всю Россию. Это наш, так сказать, богатырь. Наш мужик это сделал за океаном. Саша молодец. Пусть продолжает в том же в духе и укрепляет свой рекорд. Желаю ему только удачи, и в этом сезоне конкретно тоже.

— Овечкин — величайший спортсмен в современной истории России?

— Да, конечно. Номер один, — сказал Акользин «СЭ».