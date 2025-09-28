Нападающий «Сиэтла» Какко выбыл из-за травмы руки

Нападающий «Сиэтла» Каапо Какко сломал руку в предсезонном матче и выбыл примерно на шесть недель, сообщает клубная пресс-служба.

24-летний финн получил травму в матче с «Эдмонтоном» (4:1).

В июле игрок, выбранный под вторым номером на драфте НХЛ 2019 года, подписал трехлетний контракт со средней годовой зарплатой в размере 4,525 миллиона долларов.

В сезоне-2024/25 Какко в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 30 (10+20) очков.