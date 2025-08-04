Нападающий «Сиэтла» Хейден рассказал про нападение медведя на Аляске

Нападающий «Сиэтла» Джон Хейден и маскот команды по прозвищу Буй едва не стали добычей медведя на Аляске.

Маскот разместил в своем аккаунте в соцсети X видео, посвященное совместной рыбалке с Хейденом. На реке недалеко от водопада Брукс на Аляске на мужчин вышел медведь.

Когда люди начали переходить водоем вброд, животное побежало в их сторону, но затем остановилось.

В итоге никто не пострадал.

В сезоне-2024/25 30-летний Хейден в 20 матчах за «Сиэтл» набрал 2 (1+1) очка.