Кросби стал рекордсменом НХЛ по числу сезонов в качестве капитана
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу сезонов в качестве капитана — 20, сообщает пресс-служба лиги.
39-летний канадец в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (7:0) отметился результативной передачей.
Кросби по числу сезонов НХЛ в качестве капитана обошел канадского форварда Стива Айзермана, всю карьеру проведшего в «Детройте» (1983-2006). Третье место занимает российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 18 сезонов, а сезон-2026/27 станет 19-м.
Кросби был задрафтован «Питтсбургом» под 1-м номером в 2005 году и с тех пор неизменно выступает за эту команду. Капитанские полномочия Кросби получил в мае 2007 года, когда ему исполнилось 19 лет и 9 месяцев — на тот момент это сделало его самым молодым капитаном в истории НХЛ.
Вместе с «Питтсбургом» канадский форвард завоевал Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|3
|Юта
|3
|2
|1
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|4
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|5
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|5.10
|01:00
|Рейнджерс – Юта
|4 : 2
|5.10
|03:00
|Сиэтл – Калгари
|6 : 1
|5.10
|03:00
|Анахайм – Флорида
|3 : 2 ОТ
|5.10
|04:00
|Ванкувер – Вегас
|2 : 3