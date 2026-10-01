Кросби стал рекордсменом НХЛ по числу сезонов в качестве капитана

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу сезонов в качестве капитана — 20, сообщает пресс-служба лиги.

39-летний канадец в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (7:0) отметился результативной передачей.

Кросби по числу сезонов НХЛ в качестве капитана обошел канадского форварда Стива Айзермана, всю карьеру проведшего в «Детройте» (1983-2006). Третье место занимает российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 18 сезонов, а сезон-2026/27 станет 19-м.

Кросби был задрафтован «Питтсбургом» под 1-м номером в 2005 году и с тех пор неизменно выступает за эту команду. Капитанские полномочия Кросби получил в мае 2007 года, когда ему исполнилось 19 лет и 9 месяцев — на тот момент это сделало его самым молодым капитаном в истории НХЛ.

Вместе с «Питтсбургом» канадский форвард завоевал Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.