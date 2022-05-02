Нападающий Шайфли может покинуть «Виннипег»

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли намекнул, что может покинуть команду.

«В это межсезонье предстоит ответить на много вопросов. Куда движется команда? Что нас ждет дальше? Мне нравится играть за «Виннипег», но я также хочу понимать стратегию развития», — цитирует Шайфли TFP.

Контракт 29-летнего форварда с «Джетс» рассчитан еще на два года. По нему он зарабатывает 6,125 миллиона долларов за сезон.

Также у него в договоре есть пункт, согласно которому он может предоставить список из 10 команд, куда его нельзя будет обменять.

В этом сезоне Шайфли провел 67 матчей, в которых набрал 70 (29+41) очков. «Виннипег» не смог попасть в плей-офф.

Напомним, что форвард провел всю карьеру в одном клубе. Он был выбран на драфте-2011 под общим 7-м номером в первом раунде.