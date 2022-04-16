Тарасенко забил 250-й гол в НХЛ
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» забил 250-й гол в НХЛ. На это 30-летнему россиянину понадобилось 599 матчей.
Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. До этого он отыграл один сезон за СКА и более трех сезонов выступал в составе «Сибири».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|75
|20
|55
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|75
|35
|40
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
Результаты / календарь
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21.04
|16.04
|02:00
|
Монреаль – Айлендерс
|0 : 3
|16.04
|02:00
|
Флорида – Виннипег
|6 : 1
|16.04
|19:30
|
Бостон – Питтсбург
|2 : 1
|16.04
|19:30
|
Рейнджерс – Детройт
|4 : 0
|16.04
|19:30
|
Нэшвилл – Чикаго
|4 : 3
|16.04
|22:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|16.04
|23:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2
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