Тарасенко забил 250-й гол в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» забил 250-й гол в НХЛ. На это 30-летнему россиянину понадобилось 599 матчей.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. До этого он отыграл один сезон за СКА и более трех сезонов выступал в составе «Сибири».