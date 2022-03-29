Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:1) россиянин сделал дубль и отметился голевым пасом.

Вторая звезда дня — форвард «Каролины» Мартин Нечас, на счету которого две шайбы и результативная передача в игре с «Вашингтоном» (6:1).

Третьей звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Райан Маклеод, у которого два гола и результативная передача в матче против «Аризоны» (6:1).