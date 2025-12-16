Нападающий «Сент-Луиса» Торопченко вернулся на лед после перенесенных ожогов

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

В начале декабря стало известно, что 26-летний форвард получил ожоги на ногах в результате несчастного случая, произошедшего у него дома. Он не играл с 30 ноября.

В сезоне-2025/26 Торопченко в 17 матчах набрал 2 (1+1) очка. В сезоне-2024/25 в 87 матчах за «Сент-Луис» он набрал 22 (6+16) очка.

Также нападающий играл за ХК МВД, балашихинское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».