Нападающий «Сент-Луиса» Томас: «Надеюсь, Тарасенко скоро вернется»

Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас прокомментировал травму форварда Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:2). Россиянин травмировал верхнюю часть тела.

— Всегда неприятно терять игроков, — цитирует Томаса пресс-служба НХЛ. — Конечно, когда это такой хоккеист, как Тарасенко, это еще хуже. Но я думаю, нам удалось собраться и восполнить его отсутствие на льду, и мы неплохо справились с этим. Надеюсь, он скоро вернется.

Тарасенко получил повреждение в ходе единоборства с защитником «Кингз» Шоном Уокером, где было задействовано его левое плечо. О сроках отсустствия и восстановления игрока не сообщается.

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