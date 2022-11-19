Тарасенко пропустит матч против «Анахайма»

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» из-за недомогания, сообщает официальный сайт клуба.

Вместо Тарасенко в одном звене с Робертом Томасом и Павлом Бучневичем сыграет нападающий Алексей Торопченко.

Тарасенко в нынешнем сезоне в 16 играх регулярного чемпионата набрал 13 (4+9) очков.

Отметим, что на счету Торопченко 1 шайба в 11 играх.