Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист оштрафован за атаку вратаря «Анахайма»

Нападающий «Сент-Луиса» Оскар Сундквист наказан по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4) за неправильную атаку вратаря «Дакс» Джона Гибсона. Швед оштрафован на 7 392 доллара (максимально возможная сумма по условиям коллективного соглашения), сообщает FOX Sports.

За этот фол Сундквист получил 2 минуты штрафа.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков