Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист оштрафован за атаку вратаря «Анахайма»
09:29
Нападающий «Сент-Луиса» Оскар Сундквист наказан по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4) за неправильную атаку вратаря «Дакс» Джона Гибсона. Швед оштрафован на 7 392 доллара (максимально возможная сумма по условиям коллективного соглашения), сообщает FOX Sports.
За этот фол Сундквист получил 2 минуты штрафа.
Things you shouldn't do...— FOX Sports West (@FoxSportsWest) November 17, 2019
That.@AnaheimDucks | #LetsGoDucks pic.twitter.com/gx3OalT5t3
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