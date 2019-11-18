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Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист оштрафован за атаку вратаря «Анахайма»

09:29
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Нападающий «Сент-Луиса» Оскар Сундквист наказан по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4) за неправильную атаку вратаря «Дакс» Джона Гибсона. Швед оштрафован на 7 392 доллара (максимально возможная сумма по условиям коллективного соглашения), сообщает FOX Sports.

За этот фол Сундквист получил 2 минуты штрафа.

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