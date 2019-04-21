Нападающий "Сент-Луиса" Шварц сделал хет-трик в матче с "Виннипегом". Видео

Нападающий "Сент-Луиса" Джаден Шварц сделал хет-трик в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Виннипега". Он забросил по шайбе в каждом из периодов.
"Блюз" ведут в серии 3-2. В случае победы они выйдут в следующий раунд.
WE'RE SCREAMING JUST AS LOUD AS YOU ARE!!! #stlblues pic.twitter.com/qQ7Ko7qiKl– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 21 апреля 2019 г.
JADEN SCHWARTZ HAS OUR LAST THREE GOALS! #stlblues pic.twitter.com/mT9P1bR24H– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 21 апреля 2019 г.
THIS IS HOW WE START GAME 6. #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/fhHMlcpQeE– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 20 апреля 2019 г.
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