04:13 | Хоккей — НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Шварц сделал хет-трик в матче с "Виннипегом". Видео

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Нападающий "Сент-Луиса" Джаден Шварц сделал хет-трик в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Виннипега". Он забросил по шайбе в каждом из периодов.

"Блюз" ведут в серии 3-2. В случае победы они выйдут в следующий раунд.

 

 

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