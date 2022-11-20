Бучневич: «Сент-Луис» уже выиграл шесть матчей подряд, надеюсь, серия будет продолжаться»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал победу команды над «Анахаймом» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я считаю, что когда выигрываешь, это всегда радостно, — цитирует Бучневича сайт НХЛ. — Мы сейчас уже выиграли шесть матчей подряд. Надеюсь, серия будет продолжаться. Всегда приятно, когда ты выигрываешь, хорошее настроение в раздевалке. Все такие позитивные, положительные эмоции. Я думаю, все счастливы, даже тренеры».

27-летний нападающий в этом матче набрал 4 (2+2) очка и был признан первой звездой встречи.

«Сент-Луис» с 18 очками занимает восьмое место в Западной конференции. Команда выиграла шесть матчей подряд.