Бучневич — об игре Овечкина в сезоне: «Сумасшествие. Сумасшествие»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

— Как вам вообще то, что творит Овечкин в этом сезоне?

— Сумасшествие. Сумасшествие. Помню, играем с «Колорадо», приходим на каток — и в раздевалке видим, что Овечкин три забил. Уже второй раз в сезоне. Много парней стояли у телевизора, и все были в шоке: «Как — опять три? В 39 лет?!» Все были очень удивлены, но понимали, что это уникум, и нам повезло играть против такого человека.

— Вы с ним насколько близко знакомы?

— Я его знаю — надеюсь, и он меня знает, ха-ха! На ужины не ходили — я слишком молодой, чтобы его звать. Может, он позовет когда-нибудь. А в сборную я не так часто попадал, чтобы по ней быть с ним хорошо знакомым. В любом случае молодому поколению он хороший пример для подражания, у него есть чему поучиться. А я рад, что он — россиянин.

— Пожелаете ему на льду (разговор, напомню, был накануне игры с «Вашингтоном» 28 февраля. — Прим. И.Р.) побить рекорд Гретцки?

— Лучше поздравить, уже когда побьет. А пока попрошу клюшку подписать, которую мне Роберт Томас дал. Ребята стесняются к нему подойти, не знают, как он ответит, и просят, чтобы я по-русски спросил про клюшку.

В сезоне-2024/25 39-летний Овечкин установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 897 голов, а предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки — 894.