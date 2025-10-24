Бучневич перед 600-м матчем в НХЛ: «Я надеюсь, что впереди еще больше»
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич перед своим 600-м матчем в регулярных чемпионатах НХЛ говорил, что не хотел бы останавливаться на этом.
В матче регулярного чемпионата против «Юты» (4:7) Бучневич забросил шайбу, прервав свою безголевую серию, которая тянулась с 25 апреля 2025 года.
«У нас много воспоминаний, и, знаете, много-много игр, и, надеюсь, мы выиграем сегодня вечером и отпразднуем это. Я знаю, это хорошее достижение, но я надеюсь, что впереди еще больше, и мы победим сегодня вечером. Впереди важный матч, мы просто сосредоточены на нем.
Я люблю «Блюз» с тех пор, как попал сюда, я нравлюсь людям, они любят меня, я просто хочу усердно играть для них, для болельщиков, для команды и просто продолжать в том же духе. Что я делаю, и, надеюсь, даже добьюсь лучших результатов», — сказал 30-летний хоккеист перед игрой в интервью клубной пресс-службе.
В сезоне-2025/26 у Бучневича 5 (1+4) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -