Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.

Россиянин забил гол и сделал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (5:1).

Первая звезда дня — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который сделал хет-трик и отдал один голевой пас в игре с «Тампой» (6:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Бостона» Джейк Дебраск, сделавший дубль в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ). Хоккеист стал автором победной шайбы в овертайме.