Нападающий «Сент-Луиса» Бозак выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак пропустит минимум месяц из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Точный характер повреждения 35-летнего игрока не сообщается. На сайте говорится, что он получил травму «нижней части тела».

В нынешнем сезоне Бозак провел в регулярном чемпионате 47 матчей. На его счету 3 гола, 8 результативных передач и 14 штрафных минут.