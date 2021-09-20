Нападающий Сенишин продлил контракт с «Бостоном»

Нападающий Зак Сенишин подписал новый контракт с «Бостоном». Он заключил соглашение на один год. Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов, сообщает сайт клуба.

Сенишин был выбран «Бостоном» на драфте-2015 под общим 15-м номером. С тех пор 24-летний форвард провел в НХЛ 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка.