Нападающий Сенишин продлил контракт с «Бостоном»
20:06
Нападающий Зак Сенишин подписал новый контракт с «Бостоном». Он заключил соглашение на один год. Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов, сообщает сайт клуба.
Сенишин был выбран «Бостоном» на драфте-2015 под общим 15-м номером. С тех пор 24-летний форвард провел в НХЛ 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
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