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Нападающий Сенишин попросил «Бостон» об обмене

21:52
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Нападающий Зак Сенишин попросил «Бостон» об обмене. Он недоволен своим положением в клубе.

«Я хочу играть в НХЛ. Но в «Брюинз» мне не дали шанса.

Я чувствую, что моя игра достигла необходимого уровня. С учетом того, что происходит в «Бостоне», не похоже, что на меня рассчитывают", — приводит слова Сенишина журналист Майк Драйвер.

24-летний игрок был выбран «Мишками» на драфте-2015 в первом раунде под общим, 15-м номером. Он сыграл в НХЛ только 14 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Ранее стало известно, что покинуть «Бостон» хочет также и 14-й номер драфта-2015 Джейк Дебраск. Нападающий тоже запросил обмена.

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Иван Шитик все материалы автора
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