Нападающий «Сан-Хосе» Свечников прошел процедуру драфта отказов

Ни один клуб НХЛ не забрал с драфта отказов нападающего «Сан-Хосе» Евгения Свечникова, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Теперь «Акулы» могут отправить 26-летнего российского форварда в АХЛ.

Свечников заключил контракт с «Акулами» на год перед стартом этого сезона. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 6 (3+3) очков в 20 матчах.

Евгений Свечников был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером.