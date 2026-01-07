Нападающий «Сан-Хосе» Регенда — о Чернышове: «Молодой парень, воплощающий мечту в жизнь»

Нападающий «Сан-Хосе» Павол Регенда прокомментировал игру российского нападающего «Шаркс» Игоря Чернышова в НХЛ.

«В АХЛ он был действительно хорош во всех аспектах игры: в большинстве, в меньшинстве, пять на пять. Так что он заслужил свой шанс. Мне кажется, что в команде довольны им, он отлично выглядит на льду. То, что он делает сейчас, он делал и в «Барракуде». Так что я совсем не удивлен. Он заслуживает всего, что имеет сейчас. Я рад за него, он молодой парень, воплощающий мечту в жизнь», — приводит слова Регенды San Jose Hockey Now.

В этом сезоне на счету 20-летнего россиянина 9 матчей в регулярном чемпионате, в которых он отметился 3 голами и 5 результативными передачами.