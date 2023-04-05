Нападающий «Сан-Хосе» Гущин сделал голевую передачу во втором матче в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Даниил Гущин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:4 ОТ).

Эта игра стала для 21-летнего россиянина второй в НХЛ.

В дебютном матче в лиге против «Аризоны» (7:2), который состоялся 2 апреля, форвард забросил шайбу.

Гущин был выбран «Сан-Хосе» под 76-м номером драфта НХЛ-2020.