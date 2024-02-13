Нападающий «Сан-Хосе» Гертл перенесет операцию на колене

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

30-летнему чеху предстоит перенести операцию.

«Точное время восстановления будет определено уже после процедуры и начала реабилитации. Мы будем следить за лечением Томаша и сообщим о его состоянии позднее», — приводит официальный сайт НХЛ слова генерального менеджера «Шаркс» Майка Грира.

«У меня были проблемы с левым коленом с самого начала сезона. После общения с медицинским штабом стало ясно, что хуже не станет и я могу продолжать играть, но после Матча звезд мы с семьей и врачами решили, что надо пойти на операцию, чтобы я вернулся к лучшим кондициям как можно скорее», — добавил сам Гертл.

В сезоне-2023/24 Гертл набрал 34 (15+19) очка в 48 матчах за «Сан-Хосе».