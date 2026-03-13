Нападающий «Сан-Хосе» Эклунд забросил эффектную шайбу в ворота «Бостона»

Нападающий «Сан-Хосе» Вильям Эклунд забил эффектный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» — 4:2. Игра проходила на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Форвард отличился в третьем периоде. Он прошел защитника «Бостона» Эндрю Пика и сделал счет 4-0.

«Сан-Хосе» набрал 68 очков в 63 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 78 очков в 65 играх.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max